Infomediaire Maroc – Le renforcement de la coopération entre le Maroc et la République dominicaine a été au centre d’un entretien, à Casablanca, entre le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et Economie sociale et solidaire, Mohamed Sajid, et le ministre dominicain des Affaires étrangères, Miguel Octavio Vargas Maldonado.

Lors de cette entrevue, les 2 ministres ont conclu que les secteurs du tourisme et du transport aérien constituent des piliers clés pour approfondir les relations de coopération et d’amitié existant entre les 2 pays.

Sajid et Vargas ont examiné les moyens de booster les échanges commerciaux entre les deux pays, soulignant les importantes opportunités de partenariat offertes par les accords signés entre les deux pays dans plusieurs domaines, notamment le tourisme.

Les 2 parties ont également convenu d’ouvrir une ligne aérienne directe entre le Maroc et Saint-Domingue, une décision qui devra prendre forme lors de la rencontre entre les ministères des Affaires étrangères des 2 pays, prévue ce vendredi.

Cette réunion de travail a été marquée par participation des deux côtés d’une pléiade d’opérateurs actifs dans les secteurs du tourisme et de l’aviation civile.

Rédaction Infomediaire.