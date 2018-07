Infomediaire Maroc – Abderrahim El Hafidi, DG de l’ONEE et Président de l’Association Africaine de l’Eau (AAE) a présidé, le jeudi 19 juillet 2018, à Kampala en Ouganda, la réunion du Comité de Direction de l’AAE en présence de dirigeants des sociétés d’eau et d’assainissement dans les cinq sous régions d’Afrique : Afrique de l’Ouest, Afrique Centrale, Afrique Australe, Afrique de l’Est et Afrique du Nord.

Cette réunion, la première depuis l’élection du nouveau Comité de Direction de l’AAE à Bamako au Mali en février 2018, a revêtu une importance particulière puisqu’elle a permis de tracer les orientations stratégiques pour finaliser le plan d’actions de l’Association pour la période 2018-2022.

L’AAE, en tant qu’organisation de référence pour le renforcement des capacités et l’amélioration des performances des opérateurs d’eau et d’assainissement dans le continent, voit son champ d’action s’élargir et sa responsabilité augmenter dans un contexte international marqué par les défis liés à la réalisation des Objectifs de Développement Durable à l’horizon 2030 et l’impact négatif des changements climatiques sur les ressources en eau.

A cet effet, la réunion de Kampala a marqué un tournant pour définir les améliorations à apporter en termes de gouvernance et de management internes de l’Association, de mobilisation de financements et de diversification des partenariats non seulement financiers mais aussi scientifiques et techniques pour permettre aux opérateurs et professionnels de l’eau en Afrique de traduire les engagements internationaux en actions concrètes pour améliorer les indicateurs liés à l’eau dans le continent africain.

Parmi les recommandations importantes de la réunion de Kampala figure l’intensification du positionnement de la thématique de l’assainissement au niveau des priorités des pays et des partenaires pour remédier à la faiblesse de sa prise en charge actuelle ainsi que la mise en place de l’Académie Africaine de l’Eau pour renforcer l’expertise au sein des sociétés d’eau et d’assainissement africaines.

L’Académie Africaine de l’Eau sera mise en réseau avec les autres centres d’excellence dédiés à l’eau notamment l’Institut International de l’Eau et de l’Assainissement de l’ONEE au Maroc.

Les dirigeants des sociétés d’eau africains se sont donnés rendez-vous à Rabat en juillet 2019 pour la tenue des Assises du Comité Scientifique et Technique, de la réunion du Comité de Direction et de l’Assemblée Générale de l’AAE. Cet évènement verra également l’organisation d’une table ronde avec les institutions financières internationales et les donateurs pour présenter la nouvelle vision de l’AAE et stimuler la mobilisation de nouvelles sources de financement afin de soutenir les opérateurs dans leur mission pour garantir l’accès à l’eau et à l’assainissement à l’ensemble de la population africaine.

Rédaction Infomediaire.