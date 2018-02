Infomédiaire Maroc – Le Conseil de gouvernement, réuni ce jeudi, a examiné et adopté le projet de loi approuvant l’accord relatif aux services aériens signé, le 26 décembre 2017 à Rabat, entre les gouvernements du Maroc et du Niger.

Présenté par la secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ce projet de loi a pour but de permettre aux institutions du transport aérien des 2 pays de fournir un nombre de services diversifiés de transport de passagers et de marchandises.

Il permet à ces institutions de transport aérien de jouir du droit de survoler le territoire de l’autre partie, sans y atterrir, avec le droit d’y faire des escales non commerciales, et garantit le plus haut niveau de sécurité et de sûreté en termes de transport aérien international.

Rédaction Infomédiaire