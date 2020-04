Le trafic aérien passager, durement affecté par la pandémie de Covid-19, a chuté de 14,1% dans le monde en février, son plus fort repli depuis le 11 septembre 2001, a annoncé ce jeudi l’Association internationale du transport aérien (IATA).

“Il s’agit de la plus forte baisse du trafic depuis le 11 septembre, reflétant l’effondrement des voyages intérieurs en Chine et la chute brutale de la demande internationale à destination et en provenance de la région Asie-Pacifique, en raison de la propagation du virus Covid-19 et des restrictions de voyage imposées par les gouvernements”, a expliqué l’IATA dans un communiqué.

La chute de 14,1% du trafic passager mondial (international et national) est “sévère, mais pour les transporteurs de la région Asie-Pacifique, la chute a été de 41%. Et cela ne fait qu’empirer”, a déclaré le directeur général de l’Iata, Alexandre de Juniac, cité dans le communiqué.

“C’est sans aucun doute la plus grande crise que le secteur ait jamais connue”, a-t-il insisté.

La crise du nouveau coronavirus devrait priver le secteur mondial du transport aérien de 252 milliards de dollars de revenus cette année, a prévenu cette fédération la semaine dernière.

Le trafic passager international a également fortement reculé, pliant de 10,1% en février par rapport à la même période de 2019. Il s’agit de la plus forte baisse depuis l’épidémie du syndrome respiratoire aigu sévère (Sras) qui avait fait 774 morts dans le monde en 2002-2003.

En février, à l’exception des compagnies aériennes européennes (+0,2%) et du Moyen-Orient (+1,6%), toutes les autres ont enregistré des baisses de leur trafic passager international.

Les compagnies aériennes de l’Asie-Pacifique ont vu leur trafic passager international s’effondrer de 30,4% en janvier, en comparaison annuelle. Les transporteurs de la région d’Amérique du Nord ont déclaré une baisse de -2,8%, ceux d’Afrique de -1,1% et ceux d’Amérique latine de -0,4%.

Quant au trafic passager national, il a chuté de 20,9% en février en taux annuel, plombé par l’effondrement du trafic aérien chinois (-83,6%), le plus fort recul depuis que l’Iata a commencé à suivre le marché en 2000.

Les compagnies aériennes américaines ont en revanche connu en février l’un de leurs meilleurs mois, le trafic intérieur ayant fait un bond de 10,1%. La demande a toutefois commencé à chuter vers la fin du mois, le plein effet de la pandémie devant se manifester en mars.