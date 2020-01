La compagnie aérienne low cost Transavia France a ouvert à la réservation d’une nouvelle liaison au départ de Montpellier, vers Tanger au Maroc.

Ainsi, deux vols par semaine seront programmés face à la concurrence d’Air Arabia Maroc à compter du 9 juillet, avec des départs jeudi à 11h30 (arrivée à 12h40) et dimanche à 11h15 (arrivée à 12h25), et des retours du Maroc jeudi à 13h25 (arrivée à 16h30) et dimanche à 13h10 (arrivée à 16h15).

Ces vols s’ajoutent à ceux déjà proposés par la low cost entre Paris-Orly ou Rotterdam et la ville marocaine