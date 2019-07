Un nouveau vol Paris-Ouarzazate sera lancé par la compagnie aérienne low cost Transavia France, à partir du 7 novembre 2019, et ce à raison de deux vols par semaine (jeudi et dimanche) à bord du Boeing 737-800 de 189 sièges. « Les départs sont programmés le jeudi, à 13h25 (arrivée à 17h00) et le dimanche, à 13h50 (arrivée à 17h25) ».

Quant aux vols quittant le Maroc, ils sont prévus le jeudi, à 17h45 (arrivée à 21h05) et le dimanche, à 18h10 (arrivée à 21h30). A noter que, avec cette nouvelle ligne, Transavia desservira désormais 11 destinations marocaines.