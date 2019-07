Le port Tanger Med renforce son infrastructure d’accueil des passagers par l’ouverture d’un hôtel sous l’enseigne ONOMO.

Situé dans le bâtiment multimodal ‘‘Tanger Med Port Center’’ et d’un investissement privé de 35 millions de dirhams, ONOMO Hôtel Tanger Med s’étale sur une superficie totale de près de 4 200m² sur 2 niveaux.

Il abrite 94 chambres et offre une capacité de 140 lits. L’hôtel est dirigé par Mohamed Bendraou, et compte quelque 40 collaborateurs qui ‘‘ont suivi une formation rigoureuse et sont totalement opérationnels’’.