Infomediaire Maroc – L’industrie aéronautique d’Airbus au Maroc date des années 50 et depuis cette date, le groupe n’a pas arrêté de se développer au Royaume, a indiqué le responsable des avions commerciaux d’Airbus-région Afrique et Moyen-Orient, Fouad Attar. Ce dernier a fait savoir dans ce cadre qu’Airbus a aidé, incité et soutenu près de 15 fournisseurs et sous-traitants à s’implanter au Maroc, lesquels fournisseurs fabriquent des pièces pour le compte d’Airbus et emploient plus de 1 000 personnes.

« Le Royaume est doté de tous les atouts de nature à promouvoir le secteur, dont un savoir-faire, de la matière grise et la proximité géographique du plus grand centre de construction des avions (Toulouse) », a ajouté Attar dans une déclaration en marge de la 6ème édition du Salon International de l’Aéronautique et du Spatial « Marrakech Air Show 2018 ».

Rédaction Infomediaire.