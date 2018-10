Infomédiaire Maroc – Airbus Helicopters et Heliconia ont signé un accord portant sur la création d’un centre de services à Marrakech, pour les hélicoptères H125 et H135 exploités en Afrique occidentale.

‘‘Nous sommes très heureux d’étendre notre collaboration avec Heliconia , expert en matière de maintenance, pour en faire bénéficier nos clients en Afrique occidentale’’, a déclaré Gérard Franchini. ‘‘La proximité avec nos clients est un volet essentiel de la stratégie des supports et services d’Airbus. Grâce à l’excellente qualité des équipements et infrastructures d’Heliconia, ce nouveau centre de services sera immédiatement opérationnel’’, a-t’il ajouté.

Exploitant d’hélicoptères et prestataire de services de maintenance, Heliconia intervient au Maroc depuis 2008. La société exploite une flotte d’hélicoptères Airbus composée des famillesH125, H135 et Dauphin pour la formation, les missions offshore, les services médicaux d’urgence, le transport de passagers et de VIP, et les travaux aériens.

Airbus Helicopters dispose d’un réseau mondial de 31 sites et de plus de 100 centres de services MRO. Grâce à cette présence mondiale, les travaux de maintenance et de modernisation sont effectués de manière efficace et à un coût optimisé, avec un temps d’immobilisation limité des appareils.

