Le projet est financé à hauteur de 59,5 MDH par le Fonds “Charaka”, un cadre de coopération entre le Maroc et les Etats-Unis, représentés par le Millennium challenge corporation (MCC), tandis que le reste de l’enveloppe (20,2 MDH) est supporté par l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT).

Le projet, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Feuille de route relative au développement de la formation professionnelle présentée devant le Roi Mohammed VI en avril 2019, est porté par l’OFPPT, en partenariat avec le Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS), le département de l’Industrie et l’Office national des aéroports (ONDA).

Le coup d’envoi du chantier a été donné par le ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saaïd Amzazi, et le ministre de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy, en présence notamment du président du conseil de la région Casablanca-Settat, Mustapha Bakkoury, du gouverneur de la province de Nouaceur, Abdallah Chater, de la directrice générale de l’OFPPT, Loubna Tricha, de la directrice générale de l’ONDA, Habiba Laklalech, et du président du GIMAS, Karim Cheikh.