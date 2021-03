L’Espagne a importé 78,05 millions de kilos de tomates marocaines en 2020, soit 14,26% de plus que l’année précédente et 307% de plus au cours de ces dix dernières années, indique le service statistique espagnol Estacom. Avec ce plus grand volume de tomates marocaines jamais importées, le Maroc a été le principal fournisseur du voisin ibérique au cours de l’année écoulée.