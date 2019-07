La société allemande Thyssenkrupp Aerospace a inauguré, ce jeudi à Casablanca, son premier site de distribution et de transformation de matières premières au Maroc. Erigé sur une superficie de 3 500 m2, ce nouveau site, implanté au sein du parc industriel d’Ouled Salah, à proximité de la zone industrielle de l’aéroport de Casablanca, comprend un entrepôt, un hall de production et des bureaux. A travers cette structure, l’entreprise permet à ses clients de limiter les surfaces immobilisées pour le stockage des matières premières en leur offrant un service de proximité et de la matière à quelques kilomètres de leurs sites, idéal pour les urgences et les AOG (Aircraft On Ground).

En outre, le site, équipé de machines ultra modernes, offre plus de flexibilité avec la possibilité de livraison juste à temps, aux fréquences les plus adaptées, ainsi que des délais de livraison plus courts avec la capacité de servir en « ordre de fabrication » entre 48 heures et 72 heures à compter de son émission.