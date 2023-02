Les aéroports du Royaume ont enregistré, durant le mois de janvier 2023, un volume de trafic commercial de 1.981.294 passagers et de 15.726 mouvements aéroportuaires, soient une évolution du trafic passagers de 6 % et un taux de récupération des mouvements d’avions de 94%, par rapport à la même période de l’année 2019.

Durant ce mois de janvier 2023, l’aéroport Casablanca Mohammed V a accueilli 722.402 passagers via 6.173 vols, soit un taux de récupération de l’ordre de 92%, par rapport à la même période de 2019.

Durant le mois de janvier 2023, plusieurs aéroports ont enregistré des taux importants d’évolution, par rapport au trafic enregistré durant la même période de 2019. Il s’agit des aéroports de : Marrakech (13 %), Agadir (16 %), Tanger (40 %) d’Oujda (41%), et Nador (13%). Parallèlement plusieurs aéroports ont enregistré des taux importants de récupération : Casablanca Mohammed V (92 %), Dakhla (88 %), Ouarzazate (71 %) et Al Hoceima (90 %).

Le trafic aérien domestique a enregistré durant le mois de janvier 201.340 passagers, avec un taux de récupération de 91% par rapport à la même période de 2019.

Le trafic aérien international a, quant à lui, enregistré 1.779.954 passagers durant le mois de janvier, soit une évolution de l’ordre de 8% par rapport à la même période de 2019.

Le marché de l’Europe qui représente plus de 83% du trafic international et le marché de l’Amérique du Nord ont enregistré tous les deux des taux d’évolution, respectivement de 13 % et 32 %. Pour leur part le trafic enregistré avec l’Afrique, le Moyen et l’Extrême Orient et les pays du Maghreb ont enregistré des taux importants de récupération, respectivement de 98 %,94% et 56 %.

Durant ce mois de janvier, il y a eu 15.726 mouvements aéroportuaires, contre 16.655 mouvements enregistrés durant la même période de 2019, soit un taux de récupération de 94%.

Le fret aérien a enregistré 5.912 tonnes durant le mois de janvier, soit un taux de récupération de 82%.