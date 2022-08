La Directrice Générale de l’Office national des Aéroports (ONDA), Habiba Laklalech, a procédé à la nomination de Said Benbouaza, Commandant de l’aéroport Oujda Angads, de Hicham Rahil, Commandant de l’aéroport Nador El Aroui et de Soumia Tabeg, Commandant de l’aéroport de Tit Mellil.

Ces changements interviennent après une première vague de nominations au niveau des aéroports de Fès, de Tanger et d’Agadir, à la veille du lancement de l’opération Marhaba 2022, indique l’ONDA dans un communiqué.

Ces nouvelles nominations interviennent en pleine saison estivale, pour insuffler une nouvelle dynamique dans la gestion des aéroports du Maroc, à même de conforter les objectifs opérationnels du nouveau plan stratégique de l’ONDA « Envol 2025 », fait savoir la même source.

Les nouveaux commandants d’aéroports auront plusieurs défis à relever. Des objectifs d’excellence opérationnelle ont été assignés aux aéroports, dans le cadre du nouveau plan stratégique et ce, en termes de qualité de services rendus aux passagers et d’amélioration de l’expérience client, pour concrétiser l’ambition de l’ONDA d’être un opérateur centre client, délivrant les meilleurs standards internationaux en matières d’exploitation aéroportuaire et de navigation aérienne, conclut le communiqué.