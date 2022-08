La compagnie aérienne espagnole Binter, basée aux Iles Canaries, a lancé dimanche, une liaison aérienne directe reliant la ville de Marrakech et Funchal (Madère-Portugal).

Ainsi, un avion « ATR72 » a atterri à l’aéroport international Marrakech- Ménara, avec à bord quelque 26 passagers en provenance de Funchal, chef-lieu de l’île de Madère (Portugal).

A son arrivée sur le tarmac de cette plateforme aéroportuaire, l’avion de Binter a été accueilli, comme il se doit, par la traditionnelle « water salute ».

Par la suite, les passagers ont été accueillis dans la pure tradition marocaine, avec une offrande de lait et de dattes, en présence d’une délégation de l’Office National des Aéroports (ONDA) et de responsables de la compagnie Binter.

Jusqu’au 25 septembre prochain, un avion quittera l’aéroport de Madère tous les jeudis et dimanches à 09h20, pour atterrir à l’aéroport de Marrakech-Menara à 11h15. Le vol de retour est prévu à 17h35 pour atterrir à Funchal à 20h00.

Par ailleurs, dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l’information en continu de la MAP, M. Borja Bethencourt Munoz, chargé de la communication au sein de la compagnie Binter, s’est dit très content de prendre part à la cérémonie d’inauguration de cette ligne aérienne entre Funchal et Marrakech, la destination que Binter assure depuis plus de 15 ans, relevant que le lancement de cette desserte est le résultat d’un travail conjoint entre Binter et l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT).

« L’ouverture de cette liaison directe est de nature à contribuer à dynamiser le tourisme entre ces deux destinations touristiques mondiales », a-t-il ajouté, relevant que cette desserte aérienne permettra aux citoyens portugais et marocains et aux touristes étrangers de se rendre à Marrakech sans escale.

Dans une déclaration similaire, M. Zakaria Harti, responsable du service d’exploitation à l’aéroport international Marrakech- Ménara, a souligné que la compagnie aérienne Binter assurera la liaison directe entre Funchal et Marrakech, à raison de deux vols par semaine à partir du 03 juillet et jusqu’au 25 septembre 2022, avec des fréquences bi-hebdomadaires le jeudi et le dimanche.

Et de faire remarquer que l’ouverture de cette ligne aérienne traduit l’engouement des compagnies aériennes internationales pour l’aéroport Marrakech-Ménara, indiquant que cette desserte est de nature à contribuer à dynamiser le tourisme entre ces deux destinations touristiques mondiales.

Selon les responsables de la compagnie aérienne Binter, les passagers de cette ligne profiteront des avantages différentiels du produit offert par cette compagnie, avec un service à bord haut de gamme axé sur la meilleure expérience client, qui comprend des caractéristiques étendues, telles qu’une dégustation gastronomique gratuite pendant le voyage.

Sur le premier vol de dimanche, la compagnie aérienne a préparé un service spécial avec la livraison de bolos de mel (gâteaux au miel), l’une des friandises les plus appréciées de la gastronomie madérienne sur la route aérienne entre Madère et Marrakech.

Pour rappel, la compagnie aérienne espagnole Binter a inauguré, samedi, sa nouvelle ligne aérienne reliant les villes de Grande Canarie et Fès, qui sera assurée tous les samedis.

Fondée en 1989, cette compagnie aérienne transporte quelque 4 millions de passagers par an, sur 200 vols par jour desservant 8 destinations inter-insulaires, plus de 9 destinations nationales et plus de 15 destinations internationales.