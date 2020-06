L’Office national des aéroports (ONDA) a annoncé, ce mercredi, avoir procédé à la réalisation d’une émission obligataire par placement privé pour un montant global de 1,5 milliard de dirhams (MMDH), auprès d’investisseurs qualifiés.

L’opération est structurée autour de deux tranches, indique l’ONDA dans un communiqué financier, faisant savoir qu’il s’agit d’une tranche A de 1,350 MMDH, remboursable par amortissement linéaire sur 10 ans et à taux fixe et d’une tranche B de 150 millions de dirhams (MDH), remboursable par amortissement linéaire sur 15 ans et à taux fixe.