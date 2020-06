Le constructeur automobile japonais Honda a confirmé mercredi avoir été victime d’une cyberattaque ayant forcé ses usines de s’arrêter en Inde et au Brésil, et perturbé son réseau mondial de production.

“Honda peut confirmer qu’une cyberattaque a eu lieu sur le réseau Honda”, a déclaré un porte-parole du constructeur, tout en précisant “qu’il n’y a pas de fuite d’informations à ce stade et l’impact financier de ces interruptions devrait être limité”.

La direction du conglomérat nippon a également déclaré qu’elle avait rencontré des difficultés pour accéder aux serveurs, au courrier électronique et aux systèmes internes et qu’il y avait également un impact sur les systèmes de production en dehors du Japon. Elle a indiqué que son “serveur interne” avait été attaqué à l’extérieur et qu’un “virus” s’était propagé – sans toutefois livrer d’autres détails pour des raisons avancées de sécurité.