Un Conseil de gouvernement se tiendra, ce jeudi à 10H30, sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani. Au début de ses travaux, le Conseil examinera un projet de loi relatif à l’Instance Nationale de la Probité, de la Prévention et de Lutte contre la Corruption (INPPLC).

Il sera, par la suite, procédé à l’étude de l’accord d’association d’un partenariat entre le Maroc et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, conclu le 26 octobre 2019 à Londres, et d’un projet de loi portant approbation de cet accord.