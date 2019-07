L’Agence Française de Développement (AFD) et l’Office National des Aéroports (ONDA) ont signé, vendredi à Casablanca, deux conventions de financement portant sur un prêt de 50 millions d’euros et une subvention de 400 000 euros pour le renforcement de la sécurité aérienne, de la sûreté des aéroports ainsi que des mesures d’efficacité énergétique. Destinées à financer des projets relatifs à la sécurité aérienne, la sûreté des aéroports et à l’efficacité énergétique, elles s’inscrivent en ligne avec l’approche de développement durable et les projets stratégiques de l’ONDA, souligne un communiqué de l’AFD, notant que l’Office s’est engagé dans une démarche ambitieuse de transition énergétique visant la diminution de la consommation énergétique des aéroports marocains et l’introduction progressive des énergies renouvelables.