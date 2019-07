La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a annoncé ce vendredi avoir préparé un nouveau règlement sur la collaboration avec les agents sportifs, suite à sa décision, prise le 24 mai 2019, de geler les activités des intermédiaires jusqu’à la régularisation de leur situation administrative et juridique. Ce nouveau règlement prend en considération les dispositions de la loi n° 30.09 relative à l’éducation physique et aux sports et les règlements de la FIFA relatifs à la collaboration avec les intermédiaires, a expliqué la FRMF dans un communiqué. Une procédure fixant les modalités de l’entretien annuel, que doivent passer les intermédiaires pour bénéficier de l’agrément de la Fédération, a aussi été préparée, indique le communiqué. Par ailleurs, un ensemble de dispositions seront dorénavant mises en œuvre dans ce nouveau cadre, a poursuivi la même source, précisant qu’il s’agit de conditionner l’exercice de la profession par l’octroi d’une licence dument numérotée et enregistrée auprès de la Fédération par référence au règlement précité et sur la base d’un dossier de candidature dument documenté.