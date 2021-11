AF Legal Services spécialisé en droit des affaires et en arbitrage international ouvre ses portes à Casablanca et sera dirigé par Allia Skalli, avocate aux barreaux de Paris et de New York.

Doté de standards internationaux, AF Legal Services met la priorité sur sa relation client en s’aidant des dernières technologies, notamment les legaltechs. AF Legal Services souhaite ainsi accompagner ses clients dans un monde qui change en leur offrant un conseil juridique de qualité, optimisé et ce, quel que soit le secteur d’activité où ils opèrent.

Le cabinet sera dirigé par Allia Skalli, avocate aux barreaux de Paris et de New York, experte en droit des contrats, en venture capital, en fusions-acquisitions et en arbitrage international.

Diplômée des universités Panthéon-Sorbonne, Miami School of Law et Saïd Business School (Oxford University), Allia conseille des groupes industriels, des chefs d’entreprises ainsi que des jeunes fondateurs à tous les stades de leurs projets: création, levée de fonds, cession et négociation de leurs contrats au quotidien. Allia est également product owner pour des legaltechs.