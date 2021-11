Des experts marocains de l’Université Mohammed V de Rabat et de l’Université Mohammed I d’Oujda ont participé au projet de mise en place du plus grand télescope marin du monde. Le Maroc est ainsi «le seul pays arabe et africain» à participer à ce projet avec l’Espagne, l’Italie, la France et la Grèce.

Ce télescope sera placé dans la mer Méditerranée pour observer l’univers, examiner ses sources d’énergie et étudier la façon dont les unités optiques se propagent dans l’univers.

Ce télescope est toujours en construction. Il a été complété par certaines unités et sera prêt d’ici la fin de 2025. Cette importante infrastructure est constituée d’un réseau de télescopes marins spécialisés dans la surveillance des particules de neutrinos.