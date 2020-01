La dynamique est lancée depuis l’élection le jeudi 12 décembre 2019 de Leïla Doukali en tant que Présidente Nationale de l’AFEM, durant l’assemblée générale ordinaire élective tenue au siège de la CGEM.

Le programme de Leïla Doukali s’inscrit dans le développement de l’entreprenariat féminin. « Notre ambition, une AFEM forte qui compte sur l’échiquier économique, une AFEM innovante et engagée pour la parité », tel est le pari de ce nouveau bureau composé par :

• Leïla Doukali : Présidente Nationale,

• Souad Maadir Tarmidi : 1ère Vice-Présidente en charge de la transformation digitale,

• Amal Alami : Secrétaire Générale,

• Badia Bitar : Vice- Présidente en charge du développement régional,

• Assia El Asri : Vice-Présidente en charge de la communication et des partenariats,

• Meriem Bekkali : Trésorière générale.

Un Bureau de six femmes volontaires, engagées, portant chacune des ambitions de ce mandat 2019-2022, désirant répondre au défi lancé par Sa Majesté Mohammed VI « le jihad économique ». « Notre contribution au nouveau modèle de développement prôné, et c’est celui qui doit nous guider en priorité », L’Afem veut s’inscrire totalement dans ce ‘’jihad économique…’’

Un programme ambitieux et réaliste sera mis en œuvre autour de 4 axes stratégiques :

1. Mettre les membres au cœur de notre action, développer des services dédiés à nos membres → soutenir la création et le développement entrepreneurial.

2. Être acteur incontournable au niveau national et international → insuffler des lois favorables à l’entreprenariat féminin.

3. Soutenir la transformation digitale → montrer la voie à nos entreprises membres.

4. Mise en place du processus de la régionalisation avancée : développer les délégations régionales → faire de nos régions des locomotives.

Un 1er RDV est organisé pour rassembler les membres et donner le coup d’envoi 2020 : Un afterwork inédit nommé le 18-20H de l’AFEM, 2 heures organisées autour du networking et du learning inspirant. Le 18-20H de l’AFEM est prévu le mardi 4 février et se tiendra dans les locaux de Attijariwafa bank, partenaire de l’AFEM.

L’ensemble de nos membres sont mobilisées pour porter haut la voix de l’AFEM et tracer un nouveau cap pour notre association afin que celle-ci se hisse au rang des acteurs qui comptent. L’AFEM est pleinement confiante en l’avenir de l’association et aux équipes en charge du prochain mandat, de la mise en œuvre et le déploiement de son programme