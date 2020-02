Le tribunal de 1ère instance de Marrakech a condamné mardi soir, trois accusés poursuivis dans le cadre de l’affaire “Hamza mon Bb”, dont la Youtubeuse Soukaïna Jannah alias “Glamour”, à une peine d’emprisonnement de deux ans chacun, assortie d’une amende de 10.000 DH chacun, a-t-on appris de source judiciaire.



Les trois accusés dont le journaliste Simo Daher et le propriétaire d’une agence de location de voitures ont été poursuivis en état d’arrestation, rappelle-t-on.



Le tribunal de première instance a, en outre, condamné les trois accusés au versement d’un dédommagement de l’ordre de 100 mille DH au profit des personnes qui se sont constituées partie civile dans cette affaire, et 50.000 DH au profit de dénommé (M.E).



“Participation à l’accès frauduleux au système informatique de données”, “participation délibérée à entraver le fonctionnement de ce système, sa perturbation et changement de son mode de traitement”, diffusion d’image et de déclarations d’autrui sans son consentement”, et “diffusion de faits mensongères dans le seul but de nuire à la vie privé des individus et de les diffamer” et “participation et chantage”, sont les principales accusations retenues contre les mis en cause