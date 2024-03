Après la controverse suscitée par l’émission « Momo Ramadan Show », présentée par Mohamed Bousfiha, alias Momo, au cours de laquelle un auditeur invité à s’exprimer à l’antenne aurait volontairement simulé un vol de téléphone en plein direct, Hit Radio a tenu à apporter quelques clarifications.

Dans un communiqué diffusé ce jeudi, la station a réfuté « avec force » toute implication dans la commission de ses actes, « totalement contraires à ses valeurs ».

« Hit radio et ses collaborateurs se conforment à des principes éthiques et professionnels stricts », indique-t-on dans le communiqué.

Et de préciser: « Hit Radio et ses collaborateurs sont totalement étrangers à cette affaire et démentent tout lien avec les personnes à l’origine des faits présumés. ils sont totalement disposés à coopérer avec les autorités compétentes pour tirer les choses au clair et permettre que la vérité soit établie ».

Hit Radio a également exprimé son respect pour les forces de sécurité et de justice, soulignant son engagement à fournir un contenu de qualité et à préserver la confiance de son public et de ses partenaires.

En face d’accusations infondées, Hit Radio se réserve le droit de prendre toutes mesures légales contre ceux cherchant à ternit sa réputation par de fausses allégations, indique la même source.

Rappelons que l’animateur Momo est poursuivi en état de liberté provisoire dans cette affaire. Il comparaîtra le 2 avril prochain devant le tribunal correctionnel de Aïn Sebaâ. Deux autres personnes sont poursuivies en état d’arrestation dans le cadre de cette affaire.