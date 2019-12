La 8ème édition du rendez-vous international du secteur privé africain « AFRICA CEO FORUM » se tiendra les 9 et 10 mars prochains à Abidjan, en présence de 1 800 chefs d’entreprises attendus.

Les quelque 1 800 patrons participants plancheront sur rôle sociétal des grandes entreprises afin de booster le capitalisme en Afrique tout en concourant au bien de tous, selon un communiqué des organisateurs.

Plusieurs questions seront traitées à ce rendez-vous, à savoir la lutte contre la croissance des inégalités, les combats environnementaux, la création d’emplois, l’intégration des jeunes générations, les enjeux de compétitivité, le rôle des entreprises et leurs leaders face aux mutations actuelles.

Pendant deux jours, l’Africa CEO forum 2020 œuvrera pour l’avancement du dialogue public-privé en permettant aux leaders économiques et représentants du secteur public d’échanger sur les grands défis sectoriels. Et ceci, afin d’aboutir à des transactions importantes pour la croissance régionale et panafricaine du secteur privé et le développement du continent en général.

Sont entre autres attendus à ce forum des opérateurs télécoms œuvrant pour l’inclusion financière, des investisseurs développant des sites solaires décentralisés, des agro-industriels qui privilégient l’approvisionnement et la transformation sur place.

Cette rencontre fait suite à l’édition 2018 portant sur l’impact du digital et celle de 2019 traitant de la meilleure manière de réussir la zone de libre-échange continentale, rappelle le communiqué