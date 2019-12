Le Conseil supérieur de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains tiendra sa troisième session à Fès les 17 et 18 décembre courant. Cette session verra la participation des membres du Conseil supérieur de la Fondation, à savoir 357 oulémas issus de 32 pays africains, dont 90 femmes, ainsi que 20 membres marocains, dont 4 femmes, indique un communiqué de la Fondation.

Cette rencontre intervient dans le prolongement de la réalisation des objectifs de la Fondation tels que stipulés dans le Dahir l’instituant, souligne la même source, précisant que le projet du programme annuel de la Fondation au titre de l’année 2020 sera étudié et approuvé, tandis que les quatre commissions permanentes (la Commission des activités scientifiques et culturelles, la Commission des études de la Charia, la Commission chargée de la revitalisation du patrimoine islamique africain et la commission de la communication, de la coopération et du partenariat) seront activées.

Les oulémas participant à cette réunion représentent le Niger, le Kenya, la Somalie, le Burkina Faso, le Tchad, la Mauritanie, les Comores, le Bénin, la Gambie, le Mali, Djibouti, l’Angola, la République centrafricaine, le Gabon, l’Ethiopie, la Sierra Leone, le Madagascar, la Guinée-Bissau, le Nigeria, le Rwanda, l’Afrique du Sud, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Congo, le Togo, Sao Tomé-et-Principe, le Libéria, le Ghana, la Guinée Conakry, la Tanzanie et le Soudan