Chaque année, les AFRICA CEO FORUM AWARDS distinguent les dirigeants, entreprises et investisseurs dont la stratégie et les performances ont le plus contribué à la dynamique de croissance de l’Afrique sur l’année écoulée à travers cinq prix, allant du ”CEO of the year” au “ Disrupter of the year”.

Avec le lancement du prix du ”Gender leader of the year”, les AFRICA CEO FORUM AWARDS innovent. Ce trophée mettra en lumière l’entreprise qui s’est le plus distinguée par ses actions de promotion du leadership féminin, notamment au sein de ses instances dirigeantes, selon trois critères : représentativité des femmes dans le conseil d’administration de l’entreprise, pourcentage de femmes au sein du comité exécutif du groupe et de ses filiales et enfin stratégie de l’entreprise en termes de promotion du leadership féminin.

Autre innovation, le prix du « Disrupter of the Year » qui récompensera le dirigeant d’une jeune entreprise (créée il y a moins de dix ans) dans le domaine des nouvelles technologies. Cette entreprise se distingue par un potentiel de croissance important en Afrique et le caractère disruptif de ses activités, bouleversant les stratégies habituelles des grands groupes en proposant des solutions particulièrement innovantes.

En partenariat avec Mazars, les AFRICA CEO FORUM AWARDS 2019 décerneront au total cinq prix au soir du 25 mars parmi les finalistes des catégories suivantes :

« CEO OF THE YEAR »

Abderrahmane Benhamadi, P-dg, Condor

Alioune Ndiaye, DG, Orange Middle East and Africa

Mark Bristow, P-dg, Barrick Gold

Mohamed El Kettani, P-dg, Attijariwafa bank

Tewolde Gebremariam, P-dg, Ethiopian Airlines

« AFRICAN CHAMPION OF THE YEAR »

Azalaï Hotels

Banque Centrale Populaire

Ethiopian Airlines Group

iSON Group

Mota Engil Africa

OCP Group

Royal Air Maroc

« GENDER LEADER OF THE YEAR »

Absa Group

Access Bank

First Bank of Nigeria

Unilever

Ynna Holding

« INTERNATIONAL COMPANY OF THE YEAR »

Endeavor Energy

ENGIE Africa

Indorama Eleme Fertilizer & Chemicals

National Aviation Services

Orange Middle East and Africa

« DISRUPTER OF THE YEAR »

Africa’s Talking

Baobab+

InTouch

Jumia

Kobo360 Inc