L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) a tenu, mardi, son Conseil d’Administration sous la présidence du ministre de l’Éducation Nationale de la Formation Professionnelle de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Said Amzazi.

Ce conseil s’est déroulé en présence de Moulay Hafid Elalamy, Ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique, Mohamed El Gharrass, secrétaire d’État chargé de la Formation Professionnelle, et des représentants des salariés, de la CGEM et de différents départements.

En ouverture de cette réunion, Amzazi a rappelé les Hautes orientations royales, qui ont placé l’éducation et la formation professionnelle au cœur des préoccupations du pays, et a salué les efforts déployés par le personnel de l’OFPPT pour le développement de l’Institution, indique un communiqué de l’OFPPT.

Pour sa part, Loubna Tricha, Directeur Général de l’OFPPT, a souligné que le plan d’action 2019 de l’OFPPT s’inscrit dans la nouvelle feuille de Route, tracée par SM le Roi, pour le développement de la formation professionnelle, et s’attèle à la concrétisation des injonctions du Souverain, à travers la diversification du portefeuille de filières, la réingénierie en profondeur des cursus, la mise en place de Centres de formation nouvelle génération, le renforcement des soft-skills, l’enseignement des langues, et l’instauration d’un nouveau mode de gouvernance concerté avec les professionnels.

A la fin de ses travaux, le Conseil d’Administration a procédé à l’approbation du plan d’action et du budget 2019.

Le budget global nécessaire à la réalisation de ce plan d’action s’élève à plus de 3,88 MDH, soit une hausse de 4% par rapport au budget 2018.

IM