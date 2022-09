Africa Design Organisation (ADO), la première organisation panafricaine du design, initiée et co-fondée par le designer et architecte marocain Hicham Lahlou, vient de voir le jour.

S’inspirant de la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui veut faire de la coopération Sud/Sud un mécanisme efficace en faveur du développement inclusif et durable de l’Afrique pour l’Afrique, ADO vise à fédérer au niveau national, continental et international par la transversalité du design à tous les domaines, explique l’organisation dans un communiqué.

La nouvelle structure se donne principalement pour ambitions de faire du Royaume du Maroc un hub continental, un « designopole », et de promouvoir le Made in Morocco et le Made in Africa, précise-t-on.

Il s’agit également de promouvoir l’éducation et l’enseignement 100% Design dans les universités et d’encourager la création d’écoles et d’académies dans ce domaine incontournable favorisant la croissance économique et la jeunesse, ajoute la même source, faisant remarquer que le design s’inscrit dans la vision du Nouveau Modèle de Développement du Royaume du Maroc initié par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

“ADO, qui regroupe d’ores et déjà des co-fondateurs du Maroc et d’ailleurs, sera le porte-parole et porte-drapeau du design dans sa transversalité en Afrique et à l’international avec comme socle essentiel la diplomatie bilatérale et multilatérale”, indique le communiqué.

“Elle sera un outil puissant du soft power et de la diplomatie parallèle, alliés naturels et incontournables de la diplomatie officielle, et fera appel à des personnalités africaines et internationales de premier rang en tant que Présidents d’honneur”, ajoute-t-on.

Et de faire savoir que Africa Design Organisation sera membre de la prestigieuse World Design Organisation pour porter la voix de tout un continent et montrer le leadership de ses acteurs, notant qu’elle aura son siège au Maroc, en Europe ainsi qu’en Amérique du Nord dans un futur proche, avant de se déployer dans de nombreux pays d’Afrique.

La création de cette organisation intervient au moment où sont célébrés en 2022 le 7ème anniversaire de la plateforme panafricaine Africa Design Days tenus en 2015 à Rabat et Casablanca et le 8ème anniversaire d’Africa Design Award (Premier prix panafricain du design) lancé en 2014 à Libreville au Gabon, rappelle le communiqué, ajoutant que ces deux plateformes ont constitué des projets panafricains reconnus, qui ont contribué au rayonnement de l’Afrique dans le monde.

La relance de ces deux événements se concrétisera courant 2023, avec un programme riche de conférences et d’expositions à travers une nouvelle initiative regroupant le tout, à savoir “Africa Design Summit”, souligne la même source.

Des designers, des entreprises du design, des petites et grandes entreprises, des marques du Maroc et de tout le continent Africain, tous secteurs confondus (hôtellerie, organisations et institutions étatiques) seront invités à participer à ces événements.

ADO œuvre par ailleurs à encourager le Startuping par le design. Des Boot camp seront organisés dans cette optique avec des partenaires pour pitcher des entreprises souhaitant être accompagnées et lever des fonds pour développer leurs projets avec le design comme outil de performance stratégique.

Par toutes ces actions, la jeune organisation veut démontrer que le design peut être un vecteur puissant et un levier économique pour la mise en valeur de l’industrie, l’artisanat, le tourisme, les exportations, les régions, les marques, l’aménagement des territoires et des villes, les infrastructures, l’éducation, la formation professionnelle… Bref, il s’agit de mettre en valeur la manière dont le design peut aider au développement des pays, régions et villes, relève le communiqué.

Africa Design Organisation, dont l’association et la fondation sont en cours de création, va compter par la suite plusieurs membres issus des 54 pays d’Afrique et du monde entier (associations, designers industriels, institutions publiques et privées, institutions internationales, marques africaines, écoles et universités, les marques et entreprises internationales opérant en Afrique) et portera la voix de l’Afrique dans le monde et au sein de la World Design Organization.

Hicham Lahlou, designer international et architecte d’intérieur, a été nommé le 31 mars 2022 envoyé spécial et Conseiller du président de la World Design Organisation (WDO), David Kusuma, pour les Régions MENA et l’Afrique. WDO, qui célèbre ses 65 ans d’existence en 2022, est une organisation internationale dédiée au développement du design et reconnue par l’Organisation des Nations Unies avec un statut consultatif.