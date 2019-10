Le designer marocain Hicham Lahlou a été nommé « Regional Advisor Africa » par la World Design Organization (Organisation mondiale du design – WDO), suite à l’assemblée de la WDO, qui s’est tenue récemment à Hyderabad en Inde, en présence des leaders du design mondial et plus de 170 organisations membres de WDO venant des six continents.

Hicham Lahlou, qui sera en lien direct avec le Président Srini Srinivasan, le président Elect David Kusuma, et les membres du conseil, s’occupera de la diplomatie, des relations avec la communauté du design, industrie et tous secteurs confondus utilisateurs du design, ou souhaitant stratégiquement intégrer le design dans la croissance économique des Etats et entreprises en Afrique, dans le but de renforcer encore plus le leadership de l’Afrique au sein cette organisation.