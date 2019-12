Les participants à la session de 2019 de l’Africa Security Forum, organisée du 1er au 3 décembre à Rabat, ont créé le « Club de Casablanca » qui vient compléter les outils proposés en vue de mieux collaborer sur des problématiques continentales.

Le « Club Casablanca » a été créé dans une vision Sud-Sud pour porter la voix de l’Afrique et les participants à cette session ont désigné, à l’unanimité, M. Driss Benomar président du Club. Benomar, président du Think Tank Atlantis (Centre de recherches et d’études géostratégiques) avait proposé, aux représentants des Think Tank et des centres de recherches des 45 pays d’Afrique présents, la création d’un espace collaboratif permettant la rédaction de documents stratégiques à destination des décideurs de leurs pays respectifs comme des organisations internationales.

L’Africa Security Forum, organisé sous le haut patronage du Roi Mohammed VI par le think-tank Atlantis en partenariat avec le Forum international des technologies de la sécurité, a porté sur la sécurité alimentaire et la gestion de l’eau, la croissance démographique et le développement agricole, ainsi que sur les solutions anticipées en matière de sécurité nationale