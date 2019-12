« Expoartesanías 2019 », la plus importante foire internationale de l’artisanat de Colombie, a ouvert ses portes mercredi à Bogotá, avec la participation du Maroc en tant qu’invité d’honneur. Le Royaume, dont la participation à cet important événement de renommée continentale s’inscrit dans le cadre de la célébration du 40è anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques avec la Colombie, est représenté par un impressionnant stand sous forme de médina reflétant la splendeur et la beauté de l’architecture marocaine avec ses célèbres places et souks typiques.

Orné de posters géants témoignant de la beauté et de la diversité des sites naturels et du charme des villes marocaines, le stand abrite des ateliers d’artisans en démonstration de leur savoir-faire ancestral et de leur dextérité notamment dans les métiers de la dinanderie, de la maroquinerie, du tissage traditionnel, de la peinture sur bois et de la bijouterie. Le stand marocain, organisé par la Maison de l’artisan en collaboration avec l’ambassade du Maroc en Colombie, se veut un espace idoine pour mettre en avant la richesse et l’authenticité du patrimoine culturel et artistique du Royaume à travers notamment sa musique, ses tenues traditionnelles ainsi que les saveurs uniques de son art culinaire. Lors de la cérémonie de coup d’envoi de « Expoartesanías 2019 », qui s’est déroulée en présence de plusieurs responsables et personnalités colombiennes ainsi que de l’ambassadeur du Royaume à Bogotá, Farida Loudaya, et le directeur général de la Maison de l’artisan, Abdellah Adnani, le ministre du Commerce, de l’industrie et du tourisme colombien, José Manuel Restrepo, a effectué une visite au stand du Royaume où il s’est longtemps arrêté pour découvrir la beauté et la finesse des produits de l’artisanat du Royaume et s’informer de l’art de vivre marocain.

Le ministre qui a dégusté un thé à la menthe avec des pâtisseries traditionnelles, symbole de l’hospitalité marocaine, a suivi des explications qui lui ont été fournies par des mâalems-artisans sur le processus de fabrication de leurs produits. Dans une déclaration à la presse, M. Restrepo a tenu à saluer la participation du Maroc à cette importante foire de l’artisanat au niveau de la Colombie et de l’Amérique latine, précisant que le stand marocain emmène le visiteur dans un voyage au Maroc, un pays à l’histoire millénaire. Le stand marocain constitue une fenêtre sur la diversité et la richesse de la civilisation du Royaume et la culture marocaine, sous toutes ses facettes, a ajouté le ministre colombien, rendant un vibrant hommage au talent et au savoir-faire des artisans marocains.

Le Maroc offre l’occasion aux visiteurs de cette exposition de découvrir tout à la fois sa culture, son histoire, sa gastronomie ainsi que le génie de ses artisans, a dit Restrepo, ajoutant que la participation du Royaume constitue une réelle opportunité d’échange et partage entre les professionnels du secteur. Pour sa part, Adnani a déclaré que la participation du Maroc à « Expoartesanías » intervient à l’invitation de l’organisme colombien chargé du développement du secteur de l’artisanat « Artesanias de Colombia », ajoutant que tous les métiers phares de l’artisanat qui font la renommée du Maroc sont représentés à cette manifestation : dinanderie, maroquinerie, tissage traditionnel, bijouterie et articles de décoration en bois et en cuivre.

Le stand marocain, érigé sur une superficie de 1.000 mètres carrés, permet également au grand public de la Colombie et des autres pays latino-américains de découvrir la richesse des produits du terroir et de déguster les mets qui font la réputation de la gastronomie marocaine, a-t-il ajouté. Au programme de cette participation, figurent également un défilé de caftans marocains et des soirées musicales animées par une troupe Gnawa et un orchestre de musique moderne et populaire, a dit M. Adnani, précisant que la participation du Maroc en tant que premier pays étranger invité d’honneur à « Expoartesanías », depuis son lancement en 1988, témoigne de l’image positive et de la considération dont jouit le Royaume sur la scène internationale grâce à la conduite du Roi Mohammed VI.

La participation du Maroc à cet événement s’inscrit dans le cadre des efforts visant à faire connaître le potentiel touristique du Royaume en Colombie et les autres pays de la région, et à informer les professionnels du tourisme et des voyages colombiens sur la richesse et la diversité des sites touristiques du Royaume, a indiqué le directeur général de la Maison de l’artisan. Plus de 80.000 personnes avaient visité en 2018 cette exposition organisée par « Artesanias de Colombia », relevant du ministère colombien du Commerce, de l’industrie et du tourisme. Considérée comme l’une des plus importantes foires d’artisanat de Colombie et d’Amérique latine, « Expoartesanías » est une plate-forme de promotion et de diffusion du savoir-faire colombien en matière d’artisanat mais également une vitrine permettant aux artisans aussi bien colombiens qu’étrangers de se projeter sur les marchés régionaux et internationaux.