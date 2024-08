Le concours Africa’s Business Heroes (ABH), soutenu par la Jack Ma Foundation et Alibaba Philanthropy, a annoncé les 50 finalistes de son édition 2024. Ce concours, qui a attiré 20.000 candidatures de 54 pays africains, vise à reconnaître et soutenir les entrepreneurs du continent.

Cette année, les candidatures sont particulièrement diversifiées, avec une représentation notable de 40% de femmes et 20% de francophones parmi les finalistes.

Deux Marocains figurent parmi les finalistes, à savoir Omar Sefiani, CEO et co-fondateur de Sobrus, qui développe des solutions cloud pour les professionnels de santé, et Salma Bougarrani, co-fondatrice et CEO de Green Watech, spécialisée dans le traitement et le recyclage des eaux usées. Leur sélection met en avant l’innovation marocaine dans les domaines de la santé et de l’environnement, soulignant le dynamisme entrepreneurial du pays.

Les finalistes auront accès à des programmes de formation, des ateliers, et pourront rejoindre un réseau d’entrepreneurs. En août, les 20 meilleurs finalistes seront sélectionnés pour participer à la demi-finale au Caire. Les dix finalistes seront ensuite choisis en septembre, et la grande finale aura lieu en décembre à Kigali, au Rwanda.