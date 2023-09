Le concours Africa’s Business Heroes (ABH), un programme philanthropique parrainé par la Jack Ma Foundation et Alibaba Philanthropy et qui souffle sa cinquième bougie, vient d’annoncer les dix finalistes de cette édition après des demi-finales serrées qui se sont déroulées le 1er et 2 septembre à la Norrsken House à Kigali, au Rwanda. Ces dix entrepreneurs s’affronteront pour remporter une part du prix de 1,5 million USD en subvention lors de la Grande finale qui se tiendra les 23 et 24 novembre prochains.

Les dix entrepreneurs de l’ABH 2023 ont été sélectionnés à la suite de plusieurs phases d’entretiens et d’évaluation des 27 267 candidatures reçues des 54 pays africains. Les finalistes sont originaires de huit pays, à savoir l’Afrique du Sud, le Bénin, l’Égypte, le Ghana, le Kenya, le Maroc, le Nigeria et le Rwanda. Leurs startups évoluent dans un vaste éventail de secteurs, notamment l’agriculture, l’éducation et la formation, l’énergie, les services financiers, les soins de santé, la fabrication et le détail.

Pour la première fois, un marocain figure parmi la liste des entrepreneurs sélectionnés. Il s’agit d’Ismael Belkhayat, cofondateur et CEO de la plateforme Chari.ma

Les dix finalistes présenteront leur entreprise à un panel de femmes et d’hommes d’affaires lors de la Grande finale, qui se tiendra en conjonction avec un Sommet et sera la plus importante édition de l’ABH à ce jour en l’honneur du cinquième anniversaire du concours. Se déroulant hors ligne à Kigali, au Rwanda, les 23 et 24 novembre prochains.

Les dix finalistes sont (par ordre alphabétique, par pays) :

Nthabiseng Mosia, directrice commerciale et cofondatrice, Easy Solar (Afrique du Sud)

Theo Baloyi, PDG et fondateur, Bathu (Afrique du Sud)

Bola Bardet, PDG et cofondatrice, Susu (Bénin)

Ayman Bazaraa, PDG et cofondateur, Sprints (Égypte)

Andrew Takyi-appiah, fondateur, Zeepay Ghana Limited (Ghana)

Christina Gyisun, PDG et cofondatrice, Sommalife Limited (Ghana)

Thomas Njeru, PDG et cofondateur, Pula Advisors Limited (Kenya)

Ismael Belkhayat, PDG et fondateur, Chari (www.Chari.co) (Maroc)

Ikpeme Neto, PDG et fondateur, Wellahealth Technologies (Nigeria)

Albert Munyabugingo, PDG et cofondateur, Vuba Vuba Africa LTD (Rwanda)