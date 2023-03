Le royaume a réussi à se hisser à la 5e position du top 10 des pays les plus riches du continent africain. Le rapport « Africa Wealth 2023 », réalisé par Henley & Partners, propose un examen complet de la richesse privée en Afrique.

D’après les données du rapport, le Maroc a affiché une progression de 20 % de ces indicateurs, la plaçant dans le top 5 des marchés africains les plus imposants en 2022, notamment es tendances des particuliers fortunés, du luxe et de la gestion de patrimoine, ainsi que des informations d’experts sur l’investissement en Afrique, le secteur de la migration des investissements et la mobilité économique.

Les 5 marchés les plus influents du continent comptent l’Afrique du Sud, l’Égypte, le Nigéria, le Kenya et le Maroc, qui représentent 56 % des particuliers fortunés et plus de 90 % des milliardaires en Afrique. Le rapport indique que le nombre de millionnaires en Afrique devrait se hausser de 42 % durant les 10 prochaines années, pour atteindre 195.000 individus à l’horizon 2032.

Il s’avère que le royaume compte actuellement 4 richesses dépassant le 1 milliard de dollars. Les fortunes à 100 millions de dollars comptent 28 individus. Pour ce qui est de la catégorie de personnes ayant plus d’un million de dollars, le Maroc compte 5.800 individus.

Marrakech parmi les meilleures destinations pour les riches en Afrique

Le passeport marocain se classe 14e sur le continent, une position qu’il partage avec le Cap-Vert et le Zimbabwe. Le top 5 à ce niveau compte les Seychelles (1er), l’Île Maurice (2e), l’Afrique du Sud (3e), le Botswana (4e) et la Namibie (5e). La 20e place revient au Burkina Faso.

Cela pousse plus d’un à vouloir séjourner au sein de la ville ocre parmi les gens riches. De nombreux individus choisissent donc de passer leurs vacances au Royal Mansour, qui figure à la 3e position du top 5 des meilleurs établissements hôteliers sur le continent.

De plus, cette catégorie se laisse fasciner par l’art et l’atmosphère qui règne à Marrakech. Le rapport cite le peintre Hassan El Galoui, dont les œuvres sont particulièrement appréciées parmi les collectionneurs à travers le monde.