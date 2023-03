Ce mercredi 29 mars se tient une rencontre inédite pour les branches d’activités industrielles. Il s’agit de la tenue de la 1ère édition de la « Journée Nationale de l’Industrie», un évènement organisé par le ministère de l’Industrie et du commerce et la Confédération générale des entreprises du Maroc, co-organisent.

Réunissant ministères, institutionnels concernés, fédérations professionnelles et opérateurs privés, cet événement national servira de plateforme d’échange sur les enjeux stratégiques de développement du secteur et les priorités de la nouvelle stratégie industrielle. Il est à noter que le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, était présent lors de cet événement important pour l’Industrie marocaine, en plus de Chakib Alj, président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM).

Ahmed Réda Chami, président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), a indiqué à cette occasion : »il est vrai que pour des considérations de stabilité pas grand chose est fait contre l’informel, mais il faut appliquer la loi ».

De son côté, Mohamed El Bouhmadi, président de la Fédération Marocaine de l’Industrie et de l’Innovation Pharmaceutique (FMIIP), a déclaré : « les contraintes réglementaires à l’export sont très lourdes pour notre industrie. Aujourd’hui, pour pouvoir exporter des traitements contre le paludisme vers l’Afrique subsaharienne, par exemple, la réglementation nous impose de commercialiser ces produits d’abord sur le marché marocain avant d’avoir l’autorisation d’exporter vers l’Afrique. Aujourd’hui, pour contourner ces contraintes, nous exportons vers l’Europe pour ensuite acheminer les produits vers l’Afrique. Ce qui rallonge nos délais de fourniture, qui avoisinent 4 mois parfois ».