Le nombre de nuitées touristiques enregistrées dans les établissements d’hébergement classés à Agadir durant les trois premiers mois de cette année a atteint 1.179.951 nuitées, selon des données du Conseil régional du tourisme (CRT) d’Agadir-Souss-Massa.

Ce nombre de nuitées est en hausse de 6,63 pc en comparaison avec le total des nuitées enregistré durant la même période de l’année dernière et qui était de 1.106.537, précise la même source.

Les touristes français arrivent en première position avec 301.748 nuitées, soit une progression de 13,18 pc, suivis des Allemands avec 229.883 nuitées (+4,69 pc). Les Anglais quant à eux se positionnent troisième avec 186.154 nuitées (+23,55 pc).

Les touristes marocains occupent le 4ème rang avec 155.613 nuitées, contre 133.532 durant la même période de l’année 2018, marquant ainsi une amélioration de 16,54 %.

Les clubs touristiques ont réalisé le plus grand nombre de nuitées à Agadir en mars dernier, avec 128.481 nuitées, suivis des hôtels classés 4 étoiles (127.161 nuitées). Les hôtels de luxe 5 étoiles et les résidences touristiques sont classés troisième et quatrième respectivement.

Le taux de remplissage des hôtels, clubs touristiques et résidences touristiques classés d’Agadir a connu durant la période allant du 1er janvier à fin avril une croissance de 1,70 pc.