Des dossiers faisant l’objet de divergence entre la majorité et l’opposition ont empêché la tenue, mardi dernier, de la 3ème séance de la session de mai du conseil communal de Rabat, qui se clôture ainsi sans examiner aucun des points inscrits à l’ordre du jour, après l’échec de la tenue des deux premières séances.

Selon le président du Conseil communal de Rabat, Mohamed Seddiki, l’annonce de la clôture de la session est « une mesure légale qui fait suite à l’impossibilité d’examiner les points à l’ordre du jour à cause de sa perturbation par l’opposition et qui « interroge cette dernière juridiquement et politiquement sur son sérieux et à quel point elle est consciente de la gravité de ses actes ».

Dans une déclaration à la presse, il a indiqué que la non-tenue de la session de mai, dont l’ordre du jour comprenait 22 points, aurait un impact grave sur les intérêts des citoyens, étant donné que les cinq communes de la ville seront privées de leurs allocations financières, qui devaient être approuvées lors de cette session, ce qui se répercutera négativement sur les usagers.