Infomediaire Maroc – La compagnie aérienne allemande Lufthansa vient de lancer deux nouvelles liaisons aériennes à partir d’Agadir vers Francfort et Munich, une aubaine pour la première station balnéaire nationale qui tente de donner une nouvelle impulsion à ce marché traditionnel et principal émetteur européen de touristes.

La nouvelle connexion entre Agadir et le plus grand hub de Lufthansa à Francfort sera proposée les lundis et samedis alors que la ligne vers Munich est programmée les dimanches.

Le vol inaugural vers Munich est prévu ce dimanche 4 novembre, indique le transporteur allemand dans un communiqué parvenu vendredi à la MAP, précisant que les deux vols seront exploités avec des appareils de la famille A320 d’Airbus.

« Le Maroc continue d’être un marché important pour le groupe Lufthansa et nous sommes heureux d’annoncer notre toute nouvelle liaison aérienne depuis Agadir vers nos principaux hubs en Allemagne. C’est la troisième destination au Maroc et nous sommes impatients d’amener les clients à Agadir tout en connectant nos passagers locaux vers des centaines de destinations dans le monde entier via notre vaste réseau», a déclaré Nils Reichardt, Directeur Général du Groupe Lufthansa Maroc-Tunisie-Libye.

C’est le 29 octobre dernier que le vol LH1238 de la Lufthansa avait décollé de Francfort vers Agadir pour la toute première fois.

« Grâce à ces nouvelles liaisons, les passagers pourront désormais se rendre d’Agadir, une des villes les plus importantes du Maroc, vers les principaux hubs de la Lufthansa à Francfort et à Munich, et rejoindre ainsi 239 destinations dans 88 pays », souligne la compagnie allemande.

Le lancement des nouvelles rotations de Lufthansa intervient dans une conjoncture particulièrement favorable au transport aérien au niveau d’Agadir, qui a misé fort sur ce volet dans sa stratégie de promotion touristique dans le cadre d’un partenariat entre le Conseil régional Souss-Massa et du ministère du Tourisme et du transport aérien pour dynamiser les marchés traditionnels et séduire une nouvelle clientèle dans des marchés émergents.

Un an après le lancement à l’aéroport Agadir Al-Massira de sa sixième base aérienne au Maroc, qui permet de relier directement Agadir à 7 destinations européennes (Dublin, Manchester, Toulouse, Cologne, Munich, Stockholm et Copenhague), le transporteur low-cost Air Arabia vient de conforter ce réseau par des dessertes directes vers Birmingham et Bâle. Dans cette même lancée, la compagnie scandinave Norwegian Air inaugure, ce samedi, son premier vol en provenance de Helsinki en Finlande.

