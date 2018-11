Infomediaire Maroc – Le Chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, a insisté sur l’attachement du gouvernement à la gratuité de l’enseignement, assurant qu’ »il n’existe aucune intention de renoncer au principe de gratuité ». Il a également rappelé le lancement d’un programme pour la formation de 200 000 enseignants à l’horizon de 2028, soit 20 000 cadres compétents et bien formés qui vont d’être d’un grand apport pour le système de l’éducation et de la formation

Et en ce qui concerne la contractualisation dans le système de l’éducation et de la formation, El Otmani a précisé que toutes les Académies régionales de l’éducation et de la formation (AREF) ont ratifié le statut relatif aux enseignants contractuels qui définit l’ensemble des engagements et droits de cette catégorie, assurant que la situation des contractuels est « stable et leurs droits sont pleinement garantis ».

Rédaction Infomediaire.