Infomediaire Maroc – Le Conseil régional du tourisme (CRT) d’Agadir Souss-Massa a désigné, mercredi, un nouveau président, l’agent de voyage Rachid Dahmaz, et entériné l’élargissement de son conseil d’administration et la refonte de ses statuts.

Les membres du conseil d’administration du CRT sont ainsi passés à 57 membres dans une volonté, indique-t-on, de renforcer la composition et la représentation de cette instance régionale en charge du développement et de la promotion de l’activité touristique en coordination avec le département de tutelle et l’Office national marocain du tourisme (ONMT).

Dans une déclaration, le nouveau président du conseil a promis d’œuvrer, avec le soutien des autres opérateurs, des élus et des pouvoirs publics, en vue de la refonte du produit Agadir et au renouvellement et à la dynamisation de la destination.

« Le CRT est une force de propositions. Nous avons un plan d’action qui tend à redonner à Agadir son éclat pour un redécollage de l’activité touristique », a ajouté ce professionnel qui a, à son actif, une trentaine d’années d’expérience dans le secteur au niveau de la première station balnéaire nationale.

La réunion du CRT a été tenue en présence notamment du wali de la région, Ahmed Hajji, du président du conseil régional, Ibrahim Hafidi, ainsi que du directeur général de l’ONMT, Adil El Fakir outre des élus et des professionnels des différentes filières du secteur touristique.

La rencontre a commencé par une assemblée générale extraordinaire avec à l’ordre du jour notamment la modification de certains articles statutaires ainsi qu’une mise à jour et une refonte des anciens statuts.

Au cours d’une assemblée générale, il a été procédé ensuite à la lecture et l’adoption du rapport de gestion du conseil d’administration (moral et financier) au cours de l’exercice 2018 avant que les membres du conseil d’administration ne désignent le nouveau président et les membres du bureau exécutif.

