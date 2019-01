Infomediaire Maroc – La haute représentante/vice-présidente, Federica Mogherini, se rend à Rabat, au Maroc, les 16 et 17 janvier pour une visite bilatérale.

Lors de sa visite, la haute représentante/vice-présidente sera reçue par le chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani. Elle y rencontrera également le ministre marocain des affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, le ministre de l’intérieur, Abdelouafi Laftit, le président de la Chambre des Représentants marocaine, Habib El Malki ainsi que des représentants de la société civile marocaine.

Cette visite s’inscrit dans la dynamique de relance des relations entre le Maroc et l’Union européenne, de manière à constituer un partenariat stratégique plus étroit, profond et ambitieux. Lors de ses rencontres, la haute représentante/vice-présidente et ses interlocuteurs passeront en revue les relations bilatérales dans les domaines politique, économique, sécuritaire et migratoire. Ils discuteront également des questions de politique régionale.

