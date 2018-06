Infomédiaire Maroc – En exécution des instructions du Roi Mohammed VI, exhortant à la prise des mesures nécessaires en vue d’une meilleure efficacité et une rationalisation exemplaire des ressources humaines parmi le corps des agents d’autorité, et ce à travers la consécration des critères de compétence et de mérite dans la nomination aux postes de responsabilité au sein de ce corps, et à la mise en œuvre du principe constitutionnel de reddition des comptes, le ministère de l’Intérieur a entrepris un mouvement dans les rangs des agents d’autorité qui a concerné 1 574 agents, annonce le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Le ministère précise que ce mouvement a concerné 38 pc de l’ensemble des membres de ce corps exerçant au sein de l’Administration territoriale ayant passé 4 ans ou plus dans le même poste.

Ce mouvement, souligne le ministère, a pour objectif de procéder à un redéploiement partiel permettant une adéquation des postes avec les compétences, de pourvoir les postes vacants suite à des départs à la retraite et de répondre aux requêtes à caractère social et de santé formulées par des agents d’autorité.

Ce mouvement a connu la promotion à des grades supérieurs d’agents d’autorité ayant répondu aux conditions requises et ce après des entretiens oraux supervisés par des commissions composées de Walis et de gouverneurs, ajoute le communiqué, précisant que cette procédure retenue dans la promotion a été appliquée pour la première fois et généralisée à l’ensemble des promotions à des grades supérieurs (secrétaire général, Pacha, chef de cercle, chef de district et Caid). Cette procédure sera retenue comme règle dans la nomination à des postes de responsabilité au sein de ce corps, souligne la même source.

Les résultats de ces entretiens ont donné lieu à la promotion à des grades supérieurs de 212 agents d’autorité se répartissant comme suit :

– La promotion de 22 Pacha, chef de cercle et chef de district au grade de secrétaire général.

– La promotion de 163 caïds aux grades de Pacha, chef de cercle et chef de district.

– La promotion de 27 khalifats de caïd au grade de caïd.

Ce mouvement a permis également d’enrichir l’Administration territoriale de nouveaux cadres lauréats de l’Institut Royal de l’Administration territoriale et dont le nombre atteint 114 lauréates et lauréats, poursuit le communiqué.

Et en application du principe de reddition des comptes à l’encontre de quiconque aura failli dans l’exercice de son devoir et de ses responsabilités professionnelles, le ministère de l’Intérieur, conscient que la mise en œuvre de ce principe constitue la meilleure illustration de l’équité dans les droits et les devoirs entre responsables et citoyens, a présenté 110 agents d’autorité devant les conseils de discipline compétents et différentes sanctions disciplinaires ont été prises à leur encontre. Ainsi, 25 agents d’autorité ont été révoqués, dont un Wali et cinq gouverneurs, 21 agents d’autorité ont été relevés de leurs fonctions, dont un gouverneur, 29 agents d’autorité ont été rétrogradés, 21 agents d’autorité ont reçu un blâme et 14 autres un avertissement.

Le ministère de l’Intérieur œuvrera continuellement, à la lumière des hautes instructions royales, à la consécration d’une approche efficiente dans la gestion de ses ressources humaines, une approche fondée sur le respect strict des critères de compétence, de mérite et d’égalité des chances dans la nomination aux postes de responsabilité, tout en la liant à tous les niveaux à la mise en œuvre des mécanismes de reddition des comptes, l’objectif suprême étant l’excellence de l’action de l’Administration territoriale conformément à une dynamique positive qui place l’Administration au service des citoyens pour accompagner leur demande et veiller à leurs intérêts comme le Roi Mohammed VI n’a eu de cesse de souligner à différentes occasions, laquelle dynamique constitue le moyen efficient pour la consolidation de la bonne gouvernance territoriale, conclut le communiqué.

IM