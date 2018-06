Infomédiaire Maroc – L’Université Al Akhawayn à Ifrane a été classée par le QS Ranking 2019, 1ère université Marocaine pour la 4ème année consécutive et 1ère université au Maghreb pour l’année 2018.

Près de 4 756 institutions, réparties sur les différents continents, ont été évaluées cette année selon plusieurs critères dont le jugement des pairs, le jugement des recruteurs, le rapport enseignants-étudiants, qualité de la recherche, attractivité pour les enseignants, et l’attractivité pour les étudiants, indique un communiqué de l’université.

L’AUI, qui a fêté dernièrement sa 21ème promotion, a pu, depuis sa création en 1995, à former 4902 lauréats. « Ces derniers sont aujourd’hui d’influents leaders au Maroc et à l’étranger dans différents domaines dont la finance, le consulting, les technologies de l’information, la communication et les médias, le commerce et la distribution », souligne-t-on.

Selon la même source, 10% des ces lauréats poursuivent leur études à l’étranger et un bon nombre accèdent à des postes de responsabilité de haut niveau.

Al Akhawayn a obtenu en novembre 2017, la prestigieuse accréditation aux USA du NEASC, qui confère aux diplômes de l’Université une reconnaissance internationale de la qualité des travaux effectués à tous les niveaux au sein de l’Institution.

L’Université a mis en œuvre un plan stratégique quinquennal intitulé « vision 2020 » dédié à accélérer la cadence de son développement et à enraciner ses acquis. Plusieurs objectifs définis le cadre de cette stratégie ont été réalisés en 2018 notamment en termes d’apprentissage et réussite des étudiants, d’assurance qualité, d’internationalisation, d’innovation et de communication.

