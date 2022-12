Attijari Global Research (AGR) a revu à la baisse ses prévisions de l’USD/MAD à horizon 1 mois compte tenu des prévisions de la parité EUR/USD et des conditions de liquidité sur le marché des changes.

« Tenant compte des prévisions haussières du dollar à l’international et des conditions de liquidité sur le marché marocain, le dirham devrait se déprécier face au dollar à horizon 1, 2 et 3 mois », souligne AGR dans sa note « Weekly Mad Insights – Currencies » portant sur la période du 19 au 23 décembre.

Les niveaux cibles de la parité USD/MAD ressortent à 10,61, 10,56 et 10,56 à horizons 1, 2 et 3 mois contre un cours spot de 10,50, relève la même source.

Face à l’euro, le dirham devrait s’apprécier à horizons 1, 2 et 3 mois. Les niveaux cibles de la parité EUR/MAD ressortent à 10,91, 10,85 et 10,85 à horizons 1, 2 et 3 mois contre un cours spot de 11,15.