Infomédiaire Maroc – La 13ème édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM) se déroulera à Meknès du 24 au 28 avril prochain sous le thème « Logistique et marchés agricoles », a annoncé le ministère de l’Agriculture de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

Déployé sur une superficie de 180 000 m2, dont 87 000 m2 couverts, ce Salon devrait accueillir plus de 1 400 exposants issus de 67 pays et plus de 850 000 visiteurs, a indiqué le ministère dans un communiqué.

A noter que, le SIAM, qui compte parmi les plus grands évènements de l’Afrique dédiés à l’agriculture et aux opérateurs du secteur agricole, aura les Pays-Bas comme invité d’honneur cette année.

