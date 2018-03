Infomédiaire Maroc – Une réunion élargie du comité de pilotage du programme intégré de développement économique et urbain de la ville de Tétouan a été tenue, hier au siège du ministère de l’intérieur, pour examiner l’état d’avancement des différents projets programmés dans le cadre de ce programme lancé en avril 2014 par le Roi Mohammed VI au titre de la période 2014-2018.

Les interventions ont porté notamment sur les secteurs des Habous et des Affaires islamiques, de la santé, de l’enseignement, du tourisme, de l’artisanat, du développement durable, de l’eau, de l’habitat, de la culture, de l’équipement, des sports et des eaux et forêts.

Pour rappel, doté d’une enveloppe budgétaire de plus de 5,5 milliards de dirhams, ce programme, élaboré sur instructions royales, a pour objectif de renforcer les infrastructures socioéconomiques de la ville de Tétouan et de sa région, de soutenir leur positionnement, d’améliorer le cadre de vie de leurs populations et de préserver leur écosystème.

Rédaction Infomédiaire