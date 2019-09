Le Groupe OCP, leader mondial dans l’industrie des engrais, et la Commission de l’Union Africaine (UA), en collaboration avec l’Agence de Développement de l’UA (AUDA-NEPAD) ont renforcé, ce mercredi à Accra, leur partenariat pour soutenir le développement de l’Agriculture en Afrique.

Un Mémorandum d’entente a été signé dans ce sens, en marge du forum africain sur la révolution verte africaine. Ce partenariat a pour but de faciliter la coordination efficace de la mise en œuvre et la réalisation d’un ensemble d’objectifs tels que définis par la Déclaration de Malabo du Sommet de l’Union Africaine pour la transformation de l’agriculture, visant à accroître la productivité et à catalyser les investissements du secteur privé.

A cet effet, les parties comptent promouvoir l’utilisation des intrants agricoles, tout en ayant accès à des engrais sur mesure, adaptés aux sols et aux cultures de chaque région et à développer l’efficacité de toute la chaîne de valeur des engrais en adoptant l’approche « corridor ».