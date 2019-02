Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi Alami, a annoncé le lancement, au titre de l’année 2019, d’une plateforme électronique dédiée au programme national des colonies de vacances « vacances pour tous », organisé sous le haut patronage du Roi Mohammed VI.

L’annonce a été faite lors d’une rencontre coprésidée, mercredi à Rabat, par le ministre et le président de la Fédération nationale des colonies de vacances, Mohamed Kartiti et consacrée à la présentation du programme national des colonies de vacances, indique un communiqué du ministère de la Jeunesse et des Sports.

A cette occasion, Talbi Alami a relevé que cette plateforme électronique va œuvrer à « faciliter l’accès aux différentes associations, instances, institutions et aux divers partenaires et intervenants dans cette opération, à l’ensemble des informations relatives à ce programme et aux conditions de participation, ainsi qu’à la digitalisation des mesures et procédures du programme ».

Le programme national des colonies de vacances pour l’année 2019 connaîtra une large participation de la part des membres du tissu associatif national et régional, précise le communiqué, ajoutant qu’il sera également marqué par la poursuite de la collaboration avec la Fédération nationale des colonies de vacances, et ce dans l’objectif d’améliorer les services fournis au profit des catégories concernées.

A cette occasion, Alami est revenu sur le développement qu’a connu l’infrastructure des espaces des colonies de vacances au cours de ces dernières années, soulignant que le ministère perpétue ses efforts afin de promouvoir ces espaces, notamment par la création d’infrastructures de nouvelle génération au niveau des divers provinces et régions du Royaume, réalisant ainsi une égalité des chances entre celles-ci.

Cette rencontre, à laquelle étaient essentiellement présents les acteurs des secteurs partenaires et intervenants dans ce programme, a aussi été marquée par la présentation de l’offre nationale des colonies de vacances au titre de 2019 qui se distingue par des activités pour tous les âges.

